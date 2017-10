Zermatt (VS): rubati orologi di lusso per oltre un milione

Diverse centinaia di orologi e gioielli sono stati rubati nella boutique di orologi di lusso Omega a Zermatt (VS). Il valore del bottino oltrepassa il milione di franchi. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

La polizia è stata allertata verso le 05:00, scrive Omega in una nota odierna. Un'inchiesta è in corso, ha dichiarato all'ats un portavoce della polizia vallesana, confermando un'informazione pubblicata da differenti media. Non si hanno ulteriori dettagli sulla rapina.