ZG: passa mozione per abolizione francese alle elementari

La richiesta ha ottenuto 40 "no" contro 34 "sì", ma sarà comunque trasmessa all'esecutivo, perché nel cantone della Svizzera centrale è necessaria una maggioranza di due terzi di voti contrari per impedire a una mozione di passare l'esame parlamentare.

In favore della mozione hanno votato compatti i deputati UDC, una parte dei rappresentanti del PPD e del PLR, come pure alcuni gran consiglieri del PS. Questi ultimi hanno affermato di aver votato "sì" per approfondire l'argomento, non come richiesta di abolire il "francese precoce". Contro la mozione ha votato la maggioranza del PS, i Verdi, come pure diversi deputati del PLR, del PPD e dei Verdi-liberali.