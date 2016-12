ZH: 23 mucche morte in incendio stalla

Alcuni cavalli e lama hanno potuto essere tratti in salvo dalla proprietaria e da un conoscente, che sono stati in seguito ricoverati con sintomi di intossicazione da fumo.

La donna si era accorta del fuoco verso le tre di notte e non ha fatto in tempo a trarre in salvo le vacche, indica oggi in una nota la polizia cantonale. I danni sono stimati a circa due milioni di franchi. L'origine del sinistro rimane da chiarire.

Nel vicino canton Argovia, a Birr, ignoti hanno appiccato il fuoco a un'altra stalla ieri pomeriggio. L'incendio ha potuto essere spento rapidamente, prima che causasse grossi danni, e gli animali sono illesi. Una coppia di anziani ha osservato due giovani mentre si allontanavano dalla stalla.

Lo scorso 23 dicembre era già andato a fuoco un pollaio nelle vicinanze. Anche in questo caso l'incendio era stato spento rapidamente e due uomini erano stati visti allontanarsi di corsa.