ZH: 55 kg di carne contrabbandati due volte

Controllato una prima volta dopo che aveva passato con la merce un valico doganale non sorvegliato, il 33enne è stato rimandato in Germania. Poco più tardi è stato nuovamente sorpreso in Svizzera in possesso della merce che non era stata sdoganata.

L'uomo avrebbe dovuto pagare 1300 franchi di tasse e IVA per passare regolarmente il confine, indica in una nota il Comando della regione II delle guardie di confine. Al secondo controllo, la merce gli è stata sequestrata e l'uomo ha dovuto pagare una cauzione di 4000 franchi prima di poter proseguire il viaggio.