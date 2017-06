ZH: 74enne barricato in casa si arrende

L'operazione di polizia a Uster (ZH) si è conclusa senza incidenti: l'uomo che si era barricato armato ieri mattina in casa è stato accompagnato fuori dall'abitazione dalla polizia.

Poco dopo le 14.00, il 74enne è uscito senza opporre resistenza con un deambulatore, ha riferito una giornalista dell'ats che si trova sul posto. Un negoziatore è riuscito a comunicare con l'uomo - che soffre di demenza senile - e a convincerlo ad arrendersi.

Il pensionato si era barricato ieri nella sua abitazione poco dopo le 9, dopo aver minacciato verbalmente una persona. La polizia era stata allarmata per telefono da un vicino e aveva messo in atto un ingente dispositivo. In serata il 74enne aveva anche sparato un colpo ma senza ferire nessuno. Si sospetta che lo sparo sia partito accidentalmente.