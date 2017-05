ZH: camion contro treno, un ferito, bloccata tratta Zurigo-Coira

Lo indica la polizia in una nota, precisando che entrambi, in stato di shock, sono stati accompagnati in ospedale per un controllo. Non si segnala invece nessun ferito sul treno. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

La tratta ferroviaria è stata momentaneamente chiusa al traffico e dovrebbe riaprire attorno alle 16.00. I treni a lunga percorrenza tra Zurigo e Coira sono stati soppressi. I convogli internazionali tra Zurigo e Feldkirch (A) sono stati deviati via Winterthur (ZH), allungando i tempi di percorrenza di un'ora.