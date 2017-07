ZH: "Carlos" non è stato torturato in carcere, inchiesta

L'inchiesta, voluta dalla direttrice del Dipartimento cantonale di giustizia Jacqueline Fehr (PS), è stata realizzata dal procuratore in pensione Ulrich Weder e si riferisce a un periodo di detenzione preventiva passato dal giovane pregiudicato un anno fa a Pfäffikon (ZH).

Durante il processo del marzo scorso, in cui è stato condannato a 18 mesi di prigione per tentate lesioni personali gravi, il 21enne aveva lanciato pesanti accuse riguardo alle condizioni di detenzione, usando persino il termine "tortura".

Il suo difensore aveva chiesto in quell'occasione l'apertura di un'inchiesta, sottolineando come il suo assistito fosse stato tenuto in isolamento, senza televisione né letture né qualcosa per scrivere. Gli sarebbe anche stato tolto il materasso per un mese e per nove giorni non ha avuto nemmeno una coperta e gli è stato negato il cibo: solo pane tre volte al giorno.

Secondo il procuratore Weder, i collaboratori dell'Ufficio per l'esecuzione delle pene che si sono occupati di "Carlos" non hanno agito con l'intento di discriminarlo o di umiliarlo. Le condizioni restrittive sono state piuttosto la conseguenza del comportamento "aggressivo, violento, minaccioso e renitente" del detenuto.

Nonostante queste conclusioni, il Dipartimento di giustizia ha deciso di nominare nuovi responsabili per il carcere di polizia di Pfäffikon.

Dopo i problemi creati Pfäffikon, dove ha in particolare danneggiato la sua cella ed è venuto alle mani con un altro detenuto, "Carlos" è stato trasferito al penitenziario di Pöschwies a Regensdorf (ZH). I problemi non sembrano però finiti: è infatti di pochi giorni fa la notizia che il 21enne avrebbe mandato all'ospedale un secondino.

A Regensdorf, il ragazzo ormai maggiorenne sta scontando la condanna inflittagli dal Tribunale distrettuale per aver steso con un pugno, il 29 marzo 2016, un giovane da lui incontrato a Zurigo su un tram.

"Carlos" è diventato un caso "nazionale" in seguito ad un reportage televisivo del 2013, in cui si riferiva delle misure di presa a carico decise nei suoi confronti dalla giustizia minorile. In alternativa al piazzamento in una struttura chiusa, al giovane era stato messo a disposizione un appartamento di 4 locali e mezzo, con misure terapeutiche ed assistenza 24 ore su 24, e anche la possibilità di seguire lezioni di boxe thailandese, la sua passione: il tutto ad un costo di circa 29'000 franchi al mese.

Il 21enne, che negli ultimi anni si è convertito all'Islam, ha problemi con la giustizia da quando aveva nove anni e ha alle spalle una lunga serie di condanne per reati violenti: in tutto più di 30, di cui due da maggiorenne. La vicenda più grave risale al 2011, quando accoltellò ripetutamente alla schiena un giovane, che riportò gravi ferite.