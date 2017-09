ZH: incendio provoca nove feriti e un milione di franchi di danni

Nove persone, tra cui due vigili del fuoco, sono rimaste intossicate dal fumo e trasportate in ospedale dopo un incendio in un edificio a Regensdorf (ZH). I danni ammontano a oltre un milione di franchi.

Le fiamme sono divampate ieri sera attorno alle 20.00, indica in una nota odierna la polizia cantonale zurighese. I pompieri hanno evacuato lo stabile e spento l'incendio.

Gli abitanti di nove appartamenti non hanno potuto far rientro ai loro alloggi e sono dunque stati ospitati da conoscenti oppure sistemati in alcuni locali messi a disposizione dal Comune. Le cause dell'incendio non sono ancora note.