ZH: incendio provoca nove feriti e un milione di franchi di danni

Nove persone, tra cui due vigili del fuoco, sono rimaste intossicate dal fumo e trasportate in ospedale dopo un incendio in un edificio a Regensdorf (ZH). I danni ammontano a oltre un milione di franchi. Un telefonino potrebbe essere la causa del rogo.

Le fiamme sono divampate ieri sera attorno alle 20.00, indica in una nota odierna la polizia cantonale zurighese. I pompieri hanno evacuato lo stabile e spento l'incendio.

Gli abitanti di nove appartamenti non hanno potuto far rientro alle loro abitazioni e sono stati ospitati da conoscenti oppure sistemati in alcuni locali messi a disposizione dal Comune.

"Tutto indica che un telefono cellulare, per ragioni ancora non chiare, abbia preso fuoco", ha indicato all'ats un portavoce della polizia cantonale, confermando una notizia del sito di 20 minuten.

L'inquilina proprietaria del cellulare avrebbe cercato in un primo tempo di spegnere l'incendio da sola. Nonostante sia riuscita a mettersi in sicurezza, la donna è stata portata in ospedale per una sospetta intossicazione da fumo, ma lo ha lasciato già nella tarda serata di ieri ed è poi stata interrogata dalla polizia.