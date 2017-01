ZH: incendio in una casa, scoperto cadavere donna

Il cadavere di una 44enne è stato rinvenuto ieri pomeriggio dai pompieri che stavano spegnendo un incendio scoppiato in un appartamento di Dübendorf (ZH).

Le cause del rogo e della morte della donna non sono note, ma non ci sono prove di un crimine, indica un comunicato della polizia cantonale.

I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 17.00 e hanno potuto spegnere rapidamente le fiamme divampate nello stabile, una casa plurifamiliare. La vittima era la locataria dell'appartamento ed era con ogni probabilità sola in casa.