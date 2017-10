ZH: ingenti danni per incendio durante lavori in centro commerciale

Durante l'operazione sono rimasti leggermente feriti due pompieri e un passante, condotti in ospedale per accertamenti. I danni sono ingenti.

Stando a un comunicato della polizia cantonale le cause dell'incendio non sono ancora note. In seguito al sinistro vi è anche stata una breve interruzione di corrente in diversi edifici circostanti.