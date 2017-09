ZH: numerosi incidenti ieri a Winterthur

Fine settimana animato sulle strade di Winterthur (ZH). Tre incidenti si sono verificati ieri nel comune zurighese, ma non si registrano feriti. I danni stimati ammontano attorno a 80'000, indica la polizia in un comunicato odierno.

Un 34enne, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto in una curva ieri mattina. La vettura ha terminato la corsa ribaltandosi su un fianco. L'uomo, a cui è stata ritirata la patente poiché si trovava sotto l'influsso dell'alcol, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo. I danni ammontano a oltre 30'000 franchi e oltre all'auto è stato danneggiato anche un paracarro.

Sempre nella giornata di ieri, attorno alle 16.15, un 21enne che cercava di svoltare a sinistra in una strada laterale non ha dato la precedenza a un automobilista 50enne, che non è riuscito a evitare la collisione. Nello scontro si è azionato l'airbag nel veicolo di quest'ultimo, mentre il giovane è andato a scontrarsi con un'altra auto. I danni materiali ammontano a circa 30'000 franchi.

A causa di quest'ultimo sinistro, un'altra collisione si è verificata nelle vicinanze: una 46enne, distratta dall'incidente, cercando di uscire da un parcheggio privato non ha visto arrivare un veicolo da sinistra. Lo scontro ha provocato circa 20'000 franchi di danni.