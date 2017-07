ZH: nuotatore muore durante Traversata lago Zurigo

La polizia comunale è stata avvertita poco prima delle 17.30 che partecipanti alla Traversata, di 1'500 metri, avevano notato in acqua una persona inanimata. Si trattava di un uomo, non ancora identificato, che è stato rapidamente portato a riva, indica un suo comunicato. I soccorsi d'emergenza prestati da un medico si sono però rivelati vani.

Le cause della morte sono in corso di chiarimento da parte della polizia e del locale istituto di medicina legale. Per ora non ci sono indizi di un delitto, precisa la polizia.