ZH: sequestrati 100 kg marijuana, tre fermi

Gli agenti hanno controllato a Wädenswil (ZH) un'auto sospetta con a bordo due persone e si sono poi recati nell'abitazione del conducente.

Nell'appartamento sono stati trovati 2 kg di marijuana pronta per la vendita. Stando a una nota della polizia cantonale, le indagini hanno quindi portato gli agenti in un parcheggio sotterraneo di Richterswil (ZH), dov'è stata scoperta una piantagione indoor con circa 400 piantine. In un magazzino di Wädenswil sono inoltre stati sequestrati altri 100 kg di canapa ed è stata fermata una terza persona.

I tre uomini fermati hanno fra 20 e 43 anni e sono di nazionalità svizzera e del Kosovo. Due di loro, considerati acquirenti dello stupefacente, sono stati rilasciati dopo un interrogatorio. L'uomo alla guida dell'auto è invece stato posto in detenzione preventiva.