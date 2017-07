Zugo: ex socio di Boris Becker si rivolge a Corte d'appello

Un ex partner d'affari zughese della leggenda tedesca del tennis Boris Becker non molla la presa e chiederà alla Corte d'appello cantonale il rimborso di oltre 40 milioni di franchi.

Il Tribunale cantonale di Zugo lunedì ha infatti reso noto di aver respinto la causa civile. I giudici hanno riconosciuto che esiste un prestito di 41,7 milioni concesso da Hans-Dieter Cleven nei confronti di Becker, ma questo accordo non è stato disdetto secondo i termini di legge e quindi non è possibile richiedere il rimborso.

L'uomo d'affari però non ci sta e ha deciso di inoltrare ricorso dalla Corte d'appello. La sentenza è infatti considerata errata, ha reso noto oggi il suo legale.

Indipendentemente da questa causa civile, l'ex partner di Becker chiederà il rimborso anche in Inghilterra. L'ex campione di tennis è infatti recentemente stato dichiarato insolvente da un tribunale di Londra in una vertenza per il rimborso di sei milioni di euro ad alcuni banchieri privati.