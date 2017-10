Zurich Film Festival: più premi a "Blue My Mind"

"Blue My Mind", della regista zurighese Lisa Brühlmann, ha persino ricevuto più riconoscimenti ieri sera.

Il film che racconta la storia di una ragazza di 15 anni che comincia a trasformarsi in sirena con le prime mestruazioni ha ottenuto l'"Occhio d'oro" nella categoria "Focus Svizzera, Germania, Austria". Oltre a questo riconoscimento, dotato di 20'000 franchi, il lungometraggio ha ricevuto in particolare anche il premio della critica che ricompensa una prima opera particolarmente convincente.

Nella categoria "miglior lungometraggio internazionale", l'"Occhio d'oro", dotato di 25'000 franchi, è andato all'opera del cineasta di Singapore Kirsten Tan per il road-movie "Pop Aye" che racconta il ritorno di un architetto di Bangkok nel suo villaggio natale con un elefante. Per quanto riguarda il film "Machines" (India/Germania/Finlandia) di Rahul Jain sui rapporti di lavoro precari in una fabbrica tessile indiana, è stato premiato, con un riconoscimento di 25'000 franchi, nella categoria "migliore documentario internazionale".

Il premio di incoraggiamento per il miglior film elvetico dotato di 10'000 franchi è andato al road-movie franco-svizzero "Avant la fin de l'été" di Maryam Goormaghtigh. Questo film del regista nato a Ginevra racconta la storia dell'iraniano Arash, che non può più sopportare la Francia dopo cinque anni di studi a Parigi e fa un viaggio insieme ai suoi amici che glielo offrono nella speranza di farlo restare.

Il premio del pubblico ha ricompensato quest'anno il regista americano Mark Grieco per il film documentario "A River Below". Infine com'era già stato annunciato il regista attore e produttore americano Rob Reiner ("Stand By Me", "When Harry Met Sally") ha ricevuto il "A Tribute to... Award".