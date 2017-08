Zurich: taglia impieghi in sede Zurigo, a rischio forse 200 posti

Il gruppo assicurativo Zurich cancella posti di lavoro nella sua sede centrale di Zurigo: in autunno nel comparto finanze e controlling saranno tagliati impieghi, ha indicato all'ats un portavoce.

Non è ancora possibile dire quanti dipendenti saranno effettivamente toccati dalla misura, volta a rendere più snelle le strutture, ha indicato l'addetto stampa. Non si tratterà però di un taglio massiccio, viene precisato.

Secondo il portale finanziario Finews.ch, che ha rivelato la notizia, sono a rischio fino a 200 impieghi. La procedura di consultazione è già stata avviata: i dipendenti sono stati informati la settimana scorsa.

Stando a Finews.ch le novità non sorprendono: il CEO Mario Greco si è infatti posto come obiettivo di risparmiare circa 1,5 miliardi di dollari entro il 2019. Finora il gruppo ha percorso un terzo della strada, comprimendo i costi per circa 550 milioni di dollari.

Per il portale finanziario Greco punta a semplificare il gruppo, che sotto la gestione del precedente presidente della direzione Martin Senn (il manager che come noto si è tolto la vita a metà del 2016, dopo aver lasciato l'incarico a fine 2015) sarebbe diventato troppo complesso e pesante.