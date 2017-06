Zurigo: acquisti da 17'000 franchi su internet a spese dell'ex

Una zurighese di 32 anni ha effettuato acquisti su internet per un ammontare di 17'000 franchi a spese del suo ex compagno. Per fermarla è intervenuta la polizia cantonale.

L'ex partner si è rivolto alla polizia dopo aver ricevuto numerose fatture per vestiti, orologi, gioielli, prodotti cosmetici e apparecchi elettronici.

Tutti prodotti ordinati online dalla donna, che agli agenti ha confessato di aver agito per vendicarsi del suo ex. La donna dovrà rispondere alle accuse di truffa e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, indica in una nota la polizia cantonale zurighese.