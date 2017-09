Zurigo è la destinazione svizzera più famosa

Con 2,2 milioni di ospiti internazionali nel 2016, Zurigo è la meta preferita in Svizzera in base a una classifica mondiale stilata dal colosso delle carte di credito Mastercard.

La città in riva alla Limmat si piazza al 55esimo rango a livello internazionale, mentre Ginevra occupa l'81esima posizione.

In cima alla classifica si piazza Bangkok con 19,41 milioni di visitatori. A completare il podio le destinazioni europee di Londra (19,06 milioni) e Parigi (15,45 milioni). Il "Global Destination Cities Index" di Mastercard, pubblicato oggi, si basa su 132 destinazioni a livello mondiale.

A livello di spese effettuate dai turisti, Dubai si trova nettamente al primo posto con circa 23,7 miliardi di franchi. La città di Zurigo, prima tra le mete svizzere, occupa il 45esimo rango con 1,9 miliardi di franchi spesi dai visitatori internazionali nel 2016. In questa speciale classifica, Ginevra si attesta 66esima con circa un miliardo di franchi.

Tra le 20 destinazioni più famose, la maggior parte dei visitatori è in viaggio per ragioni private, rileva Mastercard. Shanghai costituisce l'unica eccezione con il 48,4% degli ospiti internazionali che si trovano nella città più popolata della Cina per questioni di affari. L'opposto è invece rappresentato dalla capitale della Malaysia Kuala Lumpur, il cui turismo ricreativo raggiunge la quota del 92,2%.