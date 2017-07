Zurigo: funivia sul lago nel 2020 per 150 anni Banca cantonale

I costi per la realizzazione della cabinovia, che l'istituto di credito intende chiamare "ZüriBahn", sono stimati in 40-60 milioni di franchi. Una cifra che la banca prevede di poter ammortizzare durante i previsti cinque anni di funzionamento.

L'obiettivo è offrire alla popolazione "un'esperienza che sarà ricordata anche dalle future generazioni", scrive oggi la ZKB in una nota. In effetti la cabinovia seguirà il percorso di quelle già realizzate a Zurigo nel 1939, in occasione dell'esposizione nazionale - la "Landi" per gli zurighesi dell'epoca - e 20 anni più tardi durante l'esposizione di giardinaggio "G59".

In tutto 1400 metri di distanza, fra la "Landiwiese", nel quartiere di Wollishofen, e lo "Zürihorn", nel quartiere di "Tiefenbrunnen". La prima funivia rimase in funzione soltanto alcuni mesi, quella del 1959 funzionò invece per sette anni, ricorda la banca nella nota.