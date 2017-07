Zurigo: impiegati trasporti pubblici aggrediti e feriti

Il fatto è avvenuto alle 4.00 della mattina non lontano dalla stazione: in occasione di una verifica di biglietti e abbonamenti una persona ha iniziato a insultare un controllore, ha comunicato oggi la polizia cittadina, precisando che quando altri tre colleghi sono intervenuti in sua difesa diverse persone hanno dato manforte allo sconosciuto.

I quattro impiegati dei VBZ sono stati a quel punto aggrediti a colpi di bottiglie, pugni e calci, indica la nota. Tre controllori hanno riportato tagli e contusioni, il quarto una ferita di media entità alla spalla.