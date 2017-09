Zurigo: la città approva nuovo centro per procedure d'asilo celeri

Il 70,4% dei votanti ha approvato il relativo credito comunale da 24,5 milioni di franchi. La partecipazione ha raggiunto il 46,5%.

La nuova struttura potrà ospitare 360 richiedenti asilo. I costi saranno in realtà interamente coperti dalla Confederazione, che verserà un regolare affitto. La Città di Zurigo assume il ruolo di committente e per questo motivo il progetto ha dovuto superare l'esame del consiglio comunale e ora quello delle urne.

Il nuovo centro sorgerà sulla cosiddetta "area Duttweiler", un terreno di proprietà della Città nelle immediate vicinanze del nuovo campus dell'alta scuola d'arte, il "Toni Areal". Nel raggio di poche centinaia di metri si trovano anche la torre "Prime Tower" e la nuova sede della Borsa svizzera.

Il nuovo centro rimarrà in funzione per 15 anni, con la possibilità di un prolungamento fino a un massimo di 25 anni. Dovrà sostituire il centro inaugurato agli inizi del 2014 nel vicino quartiere di Altstetten, dove la Confederazione ha iniziato a testare le nuove procedure accelerate in materia di asilo.

Nel parlamento cittadino il piano ha ottenuto ampi consensi. Unico partito contrario è l'UDC, che si oppone alla realizzazione di centri federali per richiedenti asilo nei centri urbani.

A far discutere è stato soprattutto il sito scelto per il nuovo centro. Una comunità d'interessi di abitanti del quartiere ha promosso un ricorso contro la licenza edilizia che deve ancora essere esaminato dal Tribunale amministrativo cantonale. I ricorrenti temono per il danno all'immagine del quartiere e sottolineano che nelle immediate vicinanze è stata decisa la costruzione di una nuova scuola elementare.

Dal punto di vista finanziario la città ha comunque tutto da guadagnare. I 360 posti del nuovo centro possono essere infatti dedotti dal contingente di richiedenti asilo per i quali occorre trovare un alloggio, con un risparmio di circa un milione di franchi all'anno.

I piani della Confederazione prevedono la suddivisione della Svizzera in sei regioni in cui saranno realizzati centri federali per 5000 richiedenti asilo. Nella regione di Zurigo sono previsti tre centri - a Zurigo, Embrach e Rümlang - con un totale di 870 posti.