Zurigo: non sarà abolita soglia del 5% per Consiglio comunale

Nella città di Zurigo sarà mantenuta la soglia del 5% di voti che un partito deve raggiungere almeno in un circolo elettorale per essere rappresentato in Consiglio comunale. Un'iniziativa che ne chiedeva l'abolizione è stata bocciata dal 61,7% dei votanti.