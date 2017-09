Zurigo: nuovo parcheggio per 1600 bici alla stazione

Un parcheggio sotterraneo che può accogliere 1600 biciclette è stato inaugurato oggi alla stazione centrale di Zurigo. L'opera è costata 13,5 milioni di franchi, finanziati per circa un terzo dalla Confederazione.

Il nuovo parcheggio per le bici si trova sotto la Europaplatz: la nuova piazza che collega la stazione alla Europaallee, un grande insediamento realizzato su terreni dismessi dalle FFS che ospita l'alta scuola pedagogica, centri commerciali, abitazioni, hotel e un nuovissimo cinema multisala con annessa libreria.

Il parcheggio a pagamento, accessibile attraverso una rampa nelle vicinanze della vecchia Sihlpost, è realizzato su due piani sotterranei e dispone anche di un'officina per le riparazione e di una stazione di ricarica per la bici elettriche. La struttura è gestita da un'associazione che offre programmi di inserimento professionale per richiedenti l'asilo.