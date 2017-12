Zurigo: poliziotti aggrediti a colpi di spranga

Gli agenti municipali erano intervenuti per fermarli, dopo che avevano imbrattato il cantiere del centro di polizia e giustizia. Nessuno è rimasto ferito.

In una nota odierna, la polizia indica di essersi difesa utilizzando gas lacrimogeni e proiettili di gomma. I "graffitari" sono in seguito fuggiti verso il sottopassaggio della Hardplatz, nei pressi della stazione di Hardbrücke, dove fra le 100 e le 200 persone partecipavano a una festa non autorizzata.

I fuggiaschi hanno continuato a lanciare pietre e bottiglie sulle forze dell'ordine, che con un megafono intimavano loro di cessare la festa. La polizia ha quindi fatto di nuovo ricorso a lacrimogeni, supportata anche da agenti della cantonale.