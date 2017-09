Zurigo: si cercano estremisti, controllato bus a stazione pullman

Il bus ha proseguito la corsa fino a Zurigo, dove la polizia ha controllato anche gli altri passeggeri.

La donna è stata consegnata alla polizia cantonale sciaffusana per ulteriori controlli: si trova attualmente in stato di fermo in attesa di una conferma della sua identità, ha indicato all'ats il portavoce della polizia di Sciaffusa Patrick Caprez.

Il pullman ha potuto proseguire il viaggio fino a Zurigo. All'arrivo alle 4.00 sul "Carparkplatz", la fermata zurighese dei pullman situata a ridosso della stazione ferroviaria, la polizia comunale ha controllato tutti i passeggeri e i loro bagagli. Dagli accertamenti effettuati a Sciaffusa erano infatti emersi possibili collegamenti con gruppi religiosi estremisti e si è pensato che altre persone sospettate potessero ancora trovarsi sul pullman.

L'azione, che si è protratta fino alle 8.30, si è svolta senza problemi e non sono stati trovati né altre persone sospette né oggetti di dubbia provenienza, indica la polizia zurighese.