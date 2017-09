Zurigo: vasta operazione di polizia, si cerca un sospetto

Una vasta operazione di polizia è in corso nella regione di Zurigo. "Stiamo cercando un sospetto", ha fatto sapere attraverso Twitter la polizia.

Anche l'aeroporto è interessato dall'operazione: a chi deve prendere un aereo viene raccomandato di presentarsi con un certo anticipo. Ci sono rallentamenti nella gestione del traffico, ma al momento nessun ritardo nei collegamenti, ha detto all'ats una portavoce dell'aeroscalo.

Per non intralciare le indagini, i responsabili della polizia cantonale e cittadina non forniscono particolari sui motivi dell'operazione. Diversi contributi pubblicati sui "social media" riferiscono di agenti armati che controllano punti nevralgici nella città di Zurigo e all'aeroporto di Kloten (ZH).