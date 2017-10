75 anni di progetti e carità

di Ilaria Sargenti

Quanti lumi di speranza ha acceso Caritas Ticino in questi 75 anni. Dagli italiani in fuga da una nazione in guerra, negli anni Quaranta, ai più disagiati, ai senza lavoro del boom economico agli odierni richiedenti l’asilo, vittime di nuove guerre. A Marco Fantoni, direttore di Caritas Ticino, chiediamo cosa significa essere Caritas oggi e come è cambiato il raggio d’azione rispetto al passato.

Significa innanzitutto tener conto del passato e in particolar modo di persone, volti, relazioni che si sono messe al servizio di chi alla Caritas si rivolgeva. Oggi Caritas Ticino continua ad essere questo, nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa cattolica, con collaboratori e collaboratrici che si mettono a servizio per la dignità della persona; un’organizzazione sul modello dell’impresa sociale che è a servizio dei singoli, delle famiglie, della Diocesi, delle Parrocchie, delle istituzioni e del territorio per il bene comune, con un’attenzione particolare alla persona che si trova maggiormente in difficoltà, senza volersi sostituire ad essa, bensì affiancandola.

La principale attrice del suo essere rimane la persona stessa soprattutto con le risorse che porta in sé e con le difficoltà che vanno affrontate. In questo senso mi ha colpito un passaggio dall’ultima lettera pastorale del vescovo Valerio “Respirate sempre Cristo” che leggo in continuità con quanto la nostra organizzazione ha sviluppato negli ultimi anni, e la cito da pagina 17: «C’è infatti una risorsa che rimane presente, anche quando sembra che l’essere umano si sia già interamente rassegnato alla morte prima di morire: è la nostra capacità di lasciarci toccare dall’altro, di percepire una presenza che si prende cura di noi, di rispondere alla sollecitudine di chi ci sta accanto. I risvegli inattesi di persone da lungo tempo in coma ne sono come una parabola. La loro testimonianza ci fa capire che esiste in ogni essere umano una sensibilità misteriosa al contatto altrui. Essa è più profonda dell’esercizio delle nostre facoltà coscienti, d’intelligenza e di volontà. È l’immagine di Dio impressa in noi, comunque libera di reagire e di rispondere a chi la chiama e crede di poterla raggiungere»

Il nostro raggio d’azione è andato ampliandosi sempre di più, in questi 75 anni. Se ci addentriamo maggiormente possiamo vedere come oggi ci sia un mutamento della tipologia di persone che si rivolgono al nostro servizio sociale per consulenze, per aiuti economici o per sostegni nella gestione del budget familiare. Su quest’ultimo aspetto notiamo un lieve incremento di richieste legate all’indebitamento eccessivo che porta con sé spesso altre problematiche, non solo economiche, che richiedono un lavoro di rete con altre strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Un aiuto in questo caso è stata la formazione di tutori volontari per l’affiancamento di persone con queste difficoltà. Abbiamo messo a disposizione anche un numero verde (0800.20.30.30). Ma se penso alle persone che incontriamo quotidianamente nei programmi occupazionali vediamo che il tema del lavoro, o meglio dell’assenza di lavoro, rimane spesso la causa generatrice di molte difficoltà. Direi comunque che quella dell’esclusione, della solitudine, sia la conseguenza più evidente.