In 7mila per la ripresa delle udienze del Papa

L'accoglienza dei circa 7mila fedeli al Papa, nell'aula Paolo VI, in occasione della prima udienza generale dopo la pausa estiva è stata festosa. Papa Francesco, che già alle 9.15 è giunto sul posto, ha salutato persone di tutte le età, tanti i bambini, si è prestato a diversi "selfie", ha indossato un paio di zucchetti per poi restituirli ai proprietari, ha confortato un'anziana signora che gli ha donato una piccola borsa con delle foto impresse sui lati, ha ricevuto in dono anche una casula da messa di raso verde.

Papa Francesco aveva sospeso le udienze generali del mercoledì nel mese di luglio. Prima della interruzione, stava svolgendo una catechesi dedicata alla speranza.

Subito prima di recarsi all'udienza generale odierna il Pontefice, informa la sala stampa vaticana, ha incontrato nella auletta adiacente, circa 90 tra dirigenti e calciatori del Borussia Moenchengladbach. Il Papa si è detto "molto lieto di accogliervi qui in Vaticano". "La vostra visita - ha spiegato secondo quanto riferisce la sala stampa vaticana - mi offre l'occasione di esprimere anche la mia gratitudine per il rapporto di amicizia che si è creato tra la vostra società calcistica, in particolare la squadra delle vostre vecchie glorie, e l'Associazione Sportiva Dipendenti Vaticani, con vari incontri disputati a Mönchengladbach e a Roma negli ultimi anni".

"La Fohlen-Elf - ha osservato papa Bergoglio - si distingue per il fatto di essere sempre una squadra 'a misura d'uomo', per così dire, e una squadra che favorisce le famiglie. È bello vedere come le famiglie popolano il vostro Borussia Park e come vengono svolti vari programmi e iniziative sportivi ed educativi per promuovere i giovani, in modo particolare quelli svantaggiati. Vi invito a continuare ad impegnarvi come 'atleti del bene e della pace', di cui il mondo attuale ne ha tanto bisogno".

L'omaggio a Francesco di Voices Haiti e Opera Tokyo

Alla fine dell'udienza generale si sono esibiti davanti al Papa le "Voices of Haiti"- Fondazione Andrea Bocelli e i membri della Tokyo Opera Association. Entrambi i gruppi erano presenti nell'aula Paolo VI, i primi con 95 persone e i secondi con 40. Tra i brani proposti dalle Voices, anche una "Ave Maria" eseguita in italiano.

È stato inoltre ammesso al "baciamano" con il Papa alla fine dell'udienza generale l'ambasciatore della Spagna presso la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, che sta per lasciare l'incarico.

