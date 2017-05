Accolti dall'amore della Chiesa

di Ilaria Sargenti

Sono Maurizio e Fabrizio. Oggi, nella basilica del Sacro Cuore di Lugano, verranno ordinati sacerdoti dal vescovo Valerio Lazzeri. Un punto d’arrivo di un cammino di fede iniziato in famiglia e di una chiamata giunta non in giovanissima età, ma anche il punto di partenza per l’annuncio della Buona Notizia «mediante i Sacramenti, che sono segno della grazia di Dio». Don Maurizio Pensa è nato in provincia di Perugia, a Bevagna, nel 1961. Ci racconta: «La fede mi è stata trasmessa dalla mia famiglia e da altre figure della mia infanzia, soprattutto da alcuni bravi sacerdoti. Poi crescendo mi sono allontanato dalla Chiesa, pur continuando a sentire che era un punto fermo nella mia vita. Alle volte entravo in chiesa, per fermarmi a riflettere sulla mia vita: sapevo che lì potevo trovare delle risposte, anche se non sempre le accettavo». «Certo - aggiunge - la mia vita ha preso senso pienamente solo quando sono stato chiamato dal Signore». Don Maurizio ha svolto la professione di grafico pubblicitario, prima in proprio, poi, negli ultimi anni prima dell’entrata in seminario, per una’azienda dolciaria. La svolta, nella sua vita, è avvenuta grazie all’incontro con il movimento neocatecumenale: «Ho fatto un cammino di riscoperta della fede e del mio Battesimo. Pian piano ha preso piede la consapevolezza di ciò che era Dio e di cosa aveva fatto nella mia vita. L’ho sentito come un padre che mi ama: mi è tornata la dignità di figlio, e ho trovato la fiducia. Questo grazie alla Chiesa che mi ha accolto a braccia aperte. Procedendo nel cammino ho capito che ero disposto a donare completamente la mia vita al Signore». Ora don Fabrizio svolgerà il suo ministero come vicario a Cevio.

Come lui, anche don Fabrizio Sgariglia ha vissuto gli anni che portano al sacerdozio nel Seminario Redemptoris Mater di Melano. Nato nel 1972, proviene da Roma, dove ha sempre vissuto, con alcune parentesi lavorative nel Nord Italia e in Inghilterra. Impiegato nel mondo della ristorazione, una decina di anni fa ha conseguito anche il diploma di ragioniere. Dopo l’entrata in seminario ha frequentato la Facoltà di teologia di Lugano, ottenendo un master in Diritto canonico. «Riprendere gli studi non è stato semplice, ma la Grazia di Dio va al di là delle nostre resistenze. Trovo bello essere preparati per la missione a cui Dio mi chiama». Fin da bambino don Fabrizio ha ricevuto un’educazione cristiana, riscoperta però solo in età adulta, grazie al Cammino neocatecumenale: «Lì ho avuto modo di riconciliarmi con la Chiesa. Mi sono sentito amato profondamente, come il figliol prodigo. E ho riscoperto la bellezza di essere cristiano». Don Fabrizio ha poi chiesto al Signore di fargli capire la sua vocazione cristiana. E ora, dopo gli studi, dopo il seminario, dopo i sette mesi di diaconato passati in parrocchia a Locarno, don Fabrizio è pronto a ricevere il sacramento dell’Ordine. È stato destinato alla cura dei fedeli in Vallemaggia, come sacerdote residente a Maggia. Da Roma a una reltà molto periferica, un bel cambiamento. «Non è importante dove si è, ma essere testimoni della realtà della Resurrezione di Cristo».

L’ordinazione sacerdotale di don Fabrizio Sgariglia e di don Maurizio Pensa si tiene oggi alle 9.30 nella basilica del Sacro Cuore a Lugano ed è presieduta dal vescovo di Lugano Valerio Lazzeri.