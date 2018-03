"Accompagniamo chi si trova nel bisogno"

Così il cardinale Angelo Scola, presidente dell'Associazione Amici mons. Corecco, sabato a Lugano per celebrare la Messa in memoria del vescovo Eugenio.

Numerosi gli amici di Eugenio Corecco presenti sabato mattina nella cripta della Basilica del Sacro Cuore per partecipare alla Messa in sua memoria, celebrata da S. Em. il cardinale Angelo Scola, presidente dell’Associazione, in occasione dell’Assemblea annuale. Nella sua omelia il cardinale ha sviluppato un’intensa meditazione sul significato della conversione cui ci invita la Quaresima e in particolare sul legame tra la conversione e l’attenzione alle esperienze della vita, attraverso le quali Dio ci fa toccare la realtà. Così come lo fu per la vita di don Eugenio, soprattutto nel momento culminante dell’esperienza della malattia, temuta e poi accolta fino alla grazia di “vivere” la morte per “giungere alla splendida luce in cui è la tua dimora” (orazione di Colletta).

Il vicepresidente don Patrizio Foletti ha aperto l’Assemblea e nella sua relazione ha ricordato gli eventi significativi dell’anno, tra i quali la giornata di convivenza e di amicizia del 7 ottobre 2017 in un luogo caro al vescovo Eugenio, il santuario della Madonna del Sangue a Re. Giornata guidata da P. Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dei Cistercensi e membro del Consiglio direttivo dell’Associazione. Don Patrizio ha sottolineato l’importanza di questo incontro annuale come occasione per essere richiamati al significato del nostro “essere assieme” nella memoria di don Eugenio.

Ha poi ricordato - ringraziando la Fondazione Maghetti - l’imminente spostamento della sede dell’Associazione dall’attuale (Liceo Diocesano-Collegio Pio XII) al nuovo Centro sociale e d’incontro Eugenio Corecco a Molino Nuovo, dove potrà fruire di più ampi spazi.

Il presidente cardinale Angelo Scola ha offerto una ricca riflessione sul significato della memoria del vescovo Eugenio. Innanzitutto – ha sottolineato - occorre recuperare un dato dell’esperienza e della dottrina cristiana, spesso dimenticato: chiunque muore in Cristo partecipa dell’opera di salvezza di Cristo. E si può morire in Cristo anche senza avere la fede cristiana. Coloro che muoiono così ci aiutano. Solo se abbiamo coscienza dello stato di vita di don Eugenio ora (il suo essere “sempre con il Signore” secondo le parole di San Paolo), le opere fatte in sua memoria non sono espressione di nostalgia.

(MB)