Ad Haiti per formare gli insegnanti

Per rispondere alla grave carenza di istruzione nell’isola, la Chiesa in Ticino si mobilita con un progetto missionario.

La Diocesi di Lugano vuole rispondere a partire da questo anno della Misericordia ad una richiesta che arriva da Haiti, uno dei paesi più poveri al mondo, contribuendo alla formazione di docenti. Se ne è parlato oggi in Curia, in una conferenza stampa con il vescovo di Lugano, mons. Lazzeri e i responsabili della Conferenza Missionaria della Svizzera italiana, che si occupano concretamente del progetto. Un gesto annunciato in questo Anno della Misericordia, ha ricordato mons. Lazzeri, come risposta concreta nei confronti di questi fratelli lontani e nel bisogno. Un gesto che prende il posto della dispendiosa organizzazione dell’evento giubilare al Portale del Gottardo in programma il 25 settembre, annullato una settimana fa e il cui importo viene devoluto per Haiti.

Sarà la Conferenza missionaria della Svizzera italiana a seguire il progetto nell’isola caraibica. La CMSI è legata ad Haiti da una cooperazione solidale iniziata dopo il terribile terremoto del 2010. Campi di volontariato per i giovani e visite dei responsabili della CMSI hanno permesso in questi anni di comprendere che una grande sfida dell’isola è l’istruzione. Per questo, in accordo con il vescovo della diocesi haitiana di Anse-ä-Veau-Miragoâne, mons. Dumas, la Diocesi di Lugano interverrà, in primo luogo, con un progetto di formazione di insegnanti.

La proposta è di inviare -a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, un team di formatori dal Ticino che prendano a cuore l’istruzione degli insegnanti. Alla Conferenza stampa, il presidente della CMSI, Mauro Clerici ha presentato la situazione scadente dell’istruzione nell’Isola, purtroppo causata anche da carenze formative dei docenti, oltre che da grande miseria. Il team della diocesi sarà composto da 2 o 3 volontari che si prendano un impegno stabile di qualche anno ad Haiti, diventando operativi per maggio o giugno 2017. Inoltre, si vorrebbero inviare sull’isola anche volontari temporanei per corsi di formazione mirati (pedagogia, psicologia, didattica, spagnolo, altri).

La Diocesi di Lugano si impegnerà tramite la CMSI per il mantenimento dei volontari. Per informazioni contattare la CMSI: 091/966.72.42 oppure per mail segreteria[at]cmsi[dot]ws.

(C.V.)