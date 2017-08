Addio a mons. Dionigi, pastore buono

di Pier Giacomo Grampa

La notizia del decesso del cardinal Dionigi Tettamanzi mi ha raggiunto mentre sabato, a Flüeli Ranft, concludevo il pellegrinaggio che aveva portato, a piedi, un bel gruppo di ticinesi all’eremo del santo patrono della Svizzera, nel sesto centenario della sua nascita. Nicolao e Dionigi, due figure così lontane nel tempo e per vocazione, eppure entrambi uomini di pace, di umiltà e modestia, di disponibilità all’accoglienza e al servizio della loro gente e della loro terra. Due uomini di Dio, dalla vita interiore intensa, e che non si risparmiavano nel vivere la loro particolare vocazione.

Compagno di studi

La mia conoscenza di Dionigi Tettamanzi risale agli anni del liceo. Lui era nella classe avanti alla mia, quando le tre classi di liceo contavano assieme circa trecento alunni ed ogni classe aveva un proprio vicerettore, sotto la guida ispirata ed attenta di monsignor Giovanni Colombo, poi arcivescovo di Milano e cardinale. Il suo vicerettore era don Giuseppe Lattanzio, un prete al quale debbo anch’io una gratitudine immensa.

Ogni classe faceva gruppo a sé; assieme ci si ritrovava nel refettorio comune ed in cappella, dove Dionigi si faceva notare perché svolgeva il servizio liturgico per tutti.

Terminato il liceo, le nostre strade si separarono: io approdai a Lugano e Dionigi, diligente, serio e volitivo, si dedicò agli studi di morale. Lo incontrai in occasione di alcuni corsi di aggiornamento del clero luganese, da lui dati con la completezza di dottrina che lo distingueva e l’equilibrio delle posizioni, in anni non facili, vivaci e aperti alla ricerca di soluzioni nuove per i problemi di sempre. Poi per il professor Tettamanzi vennero gli anni romani di insegnamento, il rettorato del pontificio seminario lombardo, la nomina ad arcivescovo di Ancona Osimo e quindi il servizio nella Conferenza episcopale italiana di cui divenne Segretario generale e Vice Presidente, di consulenza alla Santa Sede in diversi organismi e commissioni centrali, sempre ascoltato perché sempre aggiornato, lui stesso pronto all’ascolto, ma misurato ed equilibrato nelle prese di posizione. In alcuni documenti del pontificato di Giovanni Paolo II non si fatica a riconoscere anche l’inchiostro della sua penna.

La frequentazione e la stima del Pontefice gli meritarono la nomina ad arcivescovo di Genova, con l’elevazione a cardinale, e, da ultimo, la successione di Martini a Milano. Aveva scelto come motto episcopale due parole: Gaudium et Pax, gioia e pace. Oggi il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, è entrato nella pace del Signore e lascia a noi la gioia dell’Evangelo che, nei lunghi anni del suo multiforme ministero, ha dispensato con il suo largo sorriso e con strette di mano e abbracci per tutti. Quando, al termine delle celebrazioni, lasciava l’altare, non bastavano venti minuti per attraversare la navata e uscire: voleva salutare tutti. Conservo una cartolina che lo scorso autunno mi aveva fatto pervenire mio fratello che in quei mesi lo incontrava a villa Sacro Cuore di Triuggio (Monza-Brianza) dove si era ritirato al termine del suo servizio episcopale. E ogni mese c’erano per me i saluti del cardinale. Anch’io l’ho incontrato a villa Sacro Cuore, e ricordo un suo modo di dire: «Sono molto occupato, ma non preoccupato». In quest’ora di congedo avverto un legame con lui, anche grazie alla terra brianzola, la sua terra e la terra di mia madre. Credo di conoscere il carattere di questa gente; ho imparato ad apprezzarne la laboriosità attraverso l’insonne operosità di mia madre e del cardinale: fino agli ultimi mesi «occupato, ma non preoccupato».

Teologo attento alle fragilità

Dionigi Tettamanzi è stato uno studioso e docente di teologia morale con una particolare attenzione ai problemi della famiglia, dell’etica sessuale, della bioetica. Terreni ardui e controversi che ha percorso con fedeltà all’insegnamento della Chiesa e singolare cura per la condizione umana. Non è mai stato solo uomo delle leggi e dei precetti, diceva: «Ci troviamo di fronte al contrasto tra legge e persona, legge come costrizione e persona come libertà, legge come fissità astratta e persona come creatività… solo la forza della grazia aiuta a superare l’opposizione». E come precorrendo lo stile liberante di papa Francesco, il cardinale si è rivolto «a quanti hanno il cuore ferito» per l’incapacità a tener fede al legame di fedeltà coniugale con un messaggio di poche pagine intrise di grande umanità e magnanimità evangelica. Quando, nel luglio del 2002, papa Giovanni Paolo II lo chiamò alla sede di Milano, dopo il ventennio dell’arcivescovo Martini, ci fu chi parlò di un buon parroco brianzolo sulla cattedra di Sant’Ambrogio. Espressione analoga –un buon parroco- non precisamente elogiativa, è stata usata per papa Giovanni XXIII e per papa Francesco. Dionigi è in buona compagnia e come loro ha mostrato in mezzo a noi il volto del Pastore che dà la vita per il suo gregge.