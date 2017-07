Amicizia e preghiera, la colonia punta alto

di Silvia Guggiari

Dalla Casa “La Montanina” di Camperio ci giungono i racconti gioiosi e le belle immagini della prima settimana della colonia del Piccolo Principe, che accoglie gli allievi della scuola elementare Piccolo Principe di Lugano, quelli della scuola La Caravella di Bellinzona, oltre che tutti gli amici interessati.

Una vacanza, se così si può definire, che da più di 25 anni appassiona bambini, giovani e adulti e che, visti i grandi numeri, quest’anno ha cambiato location, dalla storica casa di Leontica si è infatti trasferita alla struttura grande ed accogliente di Camperio.

Iniziata martedì scorso, l’esperienza terminerà sabato 5 agosto, ma già da ora grande sembra essere l’entusiasmo e la gioia di questi primi giorni. A confermarcelo non solo le foto che ci giungono dal campo, ma anche i racconti di Keo Zanetti, responsabile della colonia. «Nonostante il tempo che finora non ci ha aiutati più di tanto - riferisce Keo -, la colonia è partita molto bene. Oggi (ieri, ndr) siamo stati in gita ad Acquacalda, alla croce Portera, fino a 1900 m, un posto bellissimo. I bambini imparano così a fare anche questa piccola fatica che è quella del camminare. Sembravano una sorta di popolo in cammino ed era veramente uno spettacolo straordinario».

Ma al Piccolo Principe non c’è solo il cammino fisico: «In questi primi giorni, abbiamo iniziato un cammino di catechesi sulla preghiera. A ogni bambino abbiamo affidato un quadernetto di una ventina di pagine su cui, quotidianamente inseriamo delle preghiere che ho scelto pescando nella profondità dei Padri della Chiesa. I bambini poi possono decorare il proprio quaderno e addirittura creare le proprie preghiere. È commovente vedere come tutti, dai più piccoli ai più grandicelli, abbiano accettato questa proposta aprendo il loro cuore alla preghiera».

Dalla citazione evangelica “Signore, insegnaci a pregare”, parte dunque la missione della colonia 2017 che ha portato i giovani protagonisti ad avvicinarsi a Gesù, anche attraverso il Santissimo Sacramento: «Ho spiegato ai bambini e ai monitori - continua Keo - che possono andare nella chiesetta che c’è qui a Camperio ad incontrare il Signore che è realmente presente. È soprendente come i bambini abbiano immediatamente capito che di fronte al Santissimo si sta in silenzio, per fare compagnia a Gesù».

Ma la colonia non è fatta solamente di preghiera e riflessione: ogni mattina «viene proposta una grande varietà di atelier creativi che entusiasma tutti i bambini, dalla falegnameria al mosaico, dalla bigiotteria alle perline, ed altro ancora. È stupendo vedere come dentro una compagnia significativa tutto diventa bello e pienamente vissuto. Sto seguendo il gruppetto che fa il mosaico ed è proprio bello vedere la passione e la cura di questi bambini nel realizzare il proprio lavoro».

Una settantina i bambini presenti, ad accompagnarli una quarantina di monitori: «una ricca presenza di giovani che fanno da intermediari tra i più piccoli e gli adulti».

Il filo conduttore della colonia, quello della preghiera, si sviluppa anche per i monitori: «alla sera, messi a letto i bambini, ci dedichiamo un breve ma intenso momento di riflessione. Come gli anni scorsi, ho chiesto ad amici e amiche di scriverci una piccola testimonianza raccontando il valore che ha per loro la preghiera. Ogni giorno dunque leggiamo una di queste testimonianze e ci riflettiamo. Nonostante la stanchezza e la breve durata, rimane un momento importante per raccontarci l’un l’altro. Una lezione del padre eremita Michele di Monte diceva che “La preghiera è l’impresa più difficile della vita” e noi abbiamo voluto intraprenderla insieme».

La colonia proseguirà nei prossimi giorni con altrettante attività, con la partecipazione il primo di agosto alla Santa Messa sul San Gottardo e con la giornata di festa venerdì prossimo con amici e famiglie.