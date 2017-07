Amicizia, valori e fede per crescere

Quanto l’Azione Cattolica Ticinese (ACT) sia viva e vivace, sia a livello di partecipanti che di attività, lo si deduce guardando le cifre dei ragazzi iscritti ai due campi di vacanza che si sono svolti nelle scorse settimane a Camperio e Airolo, due colonie entrambe di un paio di settimane. I ragazzi dagli 11 ai 16 anni erano a Camperio nella casa La Montanina, mentre quelli dai 7 ai 10 anni ad Airolo, nella casa Al Mulino. A Camperio c’erano complessivamente un centinaio di giovani, compresi 23 animatori, l’assistente don Samuele Tamagni e i 4 responsabili del campo, mentre ad Airolo i bambini iscritti erano una ventina, con una decina di animatori e l’assistente don Emanuele Di Marco. Abbiamo raggiunto Carlo Caverzasio di Riva San Vitale, docente di scuola media in formazione, che è stato il responsabile del campo alla Montanina e Serena Derighetti di Quartino, insegnante di scuola elementare, co-responsabile della vacanza di Airolo.

«I nostri campi ruotano sempre attorno ad un tema, quest’anno abbiamo affrontato la storia dei nativi americani. Così abbiamo parlato di diverse questioni attuali che tematizzano l’incontro con il diverso: l’accoglienza, lo straniero, la pietà, la pace. Non sono mancate letture della vicenda storica degli indiani d’America, quali la battaglia con l’uomo bianco, lo scontro di culture e via dicendo. Oggi c’è bisogno di uscire dalla morsa ideologica dello scontro di civiltà, c’è necessità di seminare riconciliazione, di vedere positivamente il diverso e lo straniero: campi come questi vogliono aiutare i ragazzi – facendoli divertire con numerose attività all’aperto e interne – a capire i valori veri», ci spiega Carlo Caverzasio. «Abbiamo sviluppato temi universali ma che hanno una specificità cristiana, come la pace, la solidarietà e l’amicizia», aggiunge Serena Derighetti, la giovane co-responsabile del campo per i piccoli di Airolo. È incredibile pensare che ragazzi di quest’età accompagnati da giovani animatori, durante delle vacanze, si confrontino con temi come «l’incontro tra religioni diverse», eppure -ogni anno- succede. In fondo, divertendosi, questi giovani si avvicinino a criteri importanti per affrontare le sfide di oggi.