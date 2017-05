Aperta in Vaticano l’Assemblea della CEI

Si è aperta oggi nell’aula del Sinodo in Vaticano la 70esima Assemblea Generale della CEI che terminerà giovedì e che porterà all‘elezione del nuovo Presidente.

I lavori sono stati aperti dal saluto di papa Francesco che ha ringraziato il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente uscente della Cei: "Vorrei ringraziare lui per questi 10 anni di servizio e per la pazienza che ha avuto con me. Non è facile lavorare con questo Papa".

Bergoglio ha quindi messo da parte il discorso preparato per intraprendere un confronto schietto, genuino con i vescovi italiani che nei prossimi giorni, oltre ad eleggere la terna all’interno della quale il Pontefice sceglierà il Presidente, affronteranno tematiche importanti quali i giovani, il lavoro, l’evangelizzazione.

(Red)