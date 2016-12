Apostolo indomito del samizdat

È morto il 25 dicembre all’età di 93 anni padre Romano Scalfi, fondatore del Centro studi "Russia Cristiana" con sede a Seriate, in provincia di Bergamo.

Nato a Tione in provincia di Trento, il 12 ottobre 1923 Scalfi fu ordinato sacerdote nel 1948. Figura storica della Chiesa e protagonista del dialogo con le chiese dei Paesi dell’Est, durante il comunismo padre Romano fondò nel 1957 "Russia Cristiana". Il sacerdote trentino seguiva il movimento del samizdat, l’editoria clandestina che, contraria a ogni violenza, andava diffondendo il pensiero cristiano nell’allora Unione Sovietica. Più che un movimento anticomunista, il samizdat era un movimento per la formazione dell’uomo. Non era guidato da una organizzazione centrale: chiunque avesse qualcosa da dire lo stampava su un ciclostile. Alcuni testi furono così diffusi in migliaia di copie.

Un lavoro silenzioso che, come raccontava lo stesso Scalfi, operò come un seme all’interno della coscienza di chi ne venne a contatto; anche se non pochi autori di quei testi furono perseguitati e incarcerati. I membri di "Russia Cristiana" erano attivi anche nella diffusione clandestina di Bibbie e testi religiosi, altrimenti irreperibili in URSS. Nel 1992 all’associazione si è affiancata la Fondazione Russia Cristiana, che dà continuità al lavoro di ricerca di carattere teologico, storico, letterario sui Paesi dell’Est intrapreso negli anni ’50. La fondazione, che ha sede a Milano e a Seriate (Bergamo), organizza convegni e viaggi guidati in Russia ed è legata a una casa editrice che pubblica la rivista La Nuova Europa e numerosi altri testi. Oggi a Mosca opera inoltre la Duchovnaja Biblioteka, (Biblioteca dello Spirito), in collaborazione con la diocesi di Mosca e il Centro ortodosso di Cirillo e Metodio.

In un’intervista del 2014 firmata da Marina Corradi per Avvenire, Scalfi ricordava le sue prime, pionieristiche missioni, nell’ex Unione Sovietiva. È il 1957 quando il sacerdote passa per la prima volta le ben sorvegliate frontiere dell’URSS del dopoguerra. «Simulavamo un guasto all’auto per strada per liberarci dall’"angelo custode" che ci accollavano alla frontiera, raccontava Scalfi. Nei paesi della campagna, poverissima, ci si avvicinavano uomini e donne incuriositi dall’auto occidentale. Ci mettevamo a parlare e presto il discorso andava sulla vita nostra, e loro, e nelle parole affiorava, pure nella confusione un senso religioso, una domanda di senso ancora fortemente presente».

Cominciarono gli anni delle spedizioni clandestine dei Vangeli, dei libri nascosti nelle fodere delle valigie. Decine di migliaia di Vangeli entrarono in URSS e nei Paesi satelliti. Raccontava ancora Scalfi: «Ricorderò sempre una donna in una chiesa di Kiev, che mi si inginocchiò davanti per ringraziarmi di quel regalo». Le visite di padre Romano si fecero frequenti. «Non mi fermarono mai, ma seppi poi che ero sempre sorvegliato, e che sapevano tutto. Nel 1970 fui dichiarato persona non grata. Tornai in URSS solo dopo la caduta del Muro».

Anche in quegli anni però, grazie ai collaboratori del Centro "Russia Cristiana" che aveva fondato, gli scambi furono intensi. Per opera dell’associazione arrivarono in Italia ben 900 testi del samizdat. Dopo l’89 nell’Est fu l’ora di una apparente vistosa rinascita della fede, e quasi i preti non bastavano a battezzare chi lo chiedeva. Un momento, rievocava Scalfi, che non durò, nella grande ignoranza lasciata da decenni di fede negata. Oggi l’80% dei russi si dicono ortodossi, ma solo l’1% va in chiesa. «Oggi - diceva Scalfi nel 2014 - è l’ora del nazionalismo, un sentimento che in Russia ha radici anteriori al marxismo e più profonde, che si alimentano nell’amore viscerale che i russi nutrono per la patria. (...) Putin che va in chiesa, e fa ricostruire le chiese distrutte. Mi sembra di vedere la religione utilizzata in chiave nazionalista».

Padre Scalfi, che sporadicamente collaborava anche con il GdP, al nostro giornale rilasciò un’intervista nel febbraio 2016, in occasione dello storico incontro tra il Papa e il patriarca di Mosca Kyrill, a Cuba. Scalfi ricordò il cammino di disgelo tra Mosca e Roma iniziato con i predecessori di Bergoglio e lodò sia il coraggio di Kyrill, capace di superare le opposizioni interne, sia l’intuizione di Francesco nell’aver proposto Cuba, paese amico della Russia, per questo incontro.

(avvenire/red)