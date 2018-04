In arrivo la nuova esortazione del Papa

Il nuovo documento, che si intitolerà "Gaudete et exsultate" e tratterà il tema della chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, verrà presentato alla stampa lunedì.

Verrà presentata lunedì prossimo, 9 aprile, la nuova esortazione apostolica di papa Francesco "sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo". La Sala Stampa vaticana ha reso noto oggi che il documento si intitolerà "Gaudete et exsultate" ("Gioite ed esultate").

È la terza esortazione apostolica firmata da papa Bergoglio dopo Amoris laetitia sull’amore nella famiglia datata 19 marzo 2016 e dopo Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale del 24 novembre 2013. A questi documenti si aggiungono le due encicliche Laudato si’ del 24 maggio 2015 e Lumen fidei del 29 giugno 2013.

La nuova esortazione apostolica verrà illustrata alla stampa alle 12.15 dall’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, dal giornalista Gianni Valente e da Paola Bignardi, esponente dell’Azione cattolica.

Già in diverse occasioni e in numerosi discorsi ufficiali, Bergoglio ha affrontato il tema della vocazione universale alla santità, richiamata dal Concilio Vaticano II, così come il tema della gioia, centrale nelle sue esortazioni Evangelii Gaudium e Amoris laetitia.

