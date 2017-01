Da Bosco Gurin al servizio del Papa

«Era un sogno sin da bambino, che si è consolidato. E ora è diventato una bella realtà». Il sogno di vestire non solo una generica divisa militare, ma quella delle Guardie Svizzere. È di poche parole Ivan Landrini, 20 anni, valmaggese di professione spazzacamino (con diploma finale dell’apprendistato). Sintetico, ma schietto e chiaro: «Come cattolico mi sento onorato di mettermi al servizio della Chiesa e del Papa. In fondo la nostra fede è una bella tradizione, vissuta concretamente da molta gente di Bosco. Per me la pratica religiosa è diventata anche una forte convinzione personale».

Ivan si sente molto legato a Bosco poiché la mamma di Ivan, Sonja Della Pietra, è originaria del villaggio walser. La famiglia è sempre vissuta in Vallemaggia. Ora è domiciliata a Riveo dove il papà ha lavorato nelle cave. Ma prossimamente salirà a Campo per condividere con il fratello un’azienda agricola. Lui invece prenderà la strada per Roma. Non certo per “tradire” le origini, ma per seguire un richiamo e un obiettivo in cui crede, che lo rende felice e che lo gratifica.

«A Roma sono stato tre anni fa per una settimana. Il soggiorno me l’hanno sollecitato i miei datori di lavoro, della ditta Hegglin di Losone, che hanno visto il mio interesse. Un loro familiare era stato nelle Guardie Svizzere. Così ho potuto avere una breve esperienza conoscitiva che viene riservata annualmente a dei giovani svizzeri intenzionati a entrare in questo Corpo, formato da poco più di un centinaio di giovani che fanno sicuramente onore al nostro piccolo Paese».

Scuola recluta in artiglieria

Quell’esperienza romana ha rafforzato il suo desiderio. Così dopo la scuola reclute nell’artiglieria, seguita a Bière, nel Canton Vaud, Ivan Landrini si è presentato prima al reclutatore responsabile per il Ticino e poi a quello per la Svizzera a Glarona, dove è stato sottoposto a un colloquio e a un esame preliminare su diverse materie di carattere generale. In seguito ha incontrato a Zurigo il comandante e il cappellano per un ultimo colloquio. Fra poco, il 31 gennaio, partenza per Roma. Dopo una settimana rientrerà nuovamente in Ticino per la scuola reclute vera e propria che durerà un mese e che si terrà a Isone in collaborazione con la Polizia cantonale. Il periodo di addestramento si completerà poi nuovamente a Roma. Come noto, negli ultimi tempi una parte dell’istruzione sarà dedicata specificatamente alla sicurezza.

Italiano, tedesco e... titsch

In questo corso sarà l’unico ticinese e ha sicuramente il vantaggio di conoscere la lingua italiana. Ma Ivan in famiglia parla anche il Titsch di Bosco, oltre al tedesco. L’arruolamento iniziale è previsto per 26 mesi. «Non escludo naturalmente di continuare anche dopo. Inoltre spero di poter far parte della banda musicale delle Guardie Svizzere poiché sin dalle scuole ho sviluppato la passione per la musica, dapprima nella Banda di Cavergno e ora nella Filarmonica Valmaggese, diretta da Mattia Terzi».

Qualche sacrificio dovrà però farlo. Addio ai soggiorni di Bosco per sciare d’inverno e per aiutare la zia durante i mesi estivi, nei lavori di agricoli, e per compiere le escursioni montane. Addio anche agli amici, e alle feste walser, visto che fa parte del Gruppo Costumi, presente alle tradizionali manifestazioni di carattere internazionale. Da notare che un altro giovane di origine vallesana, che ha sposato una boschese, l’ha preceduto, anni fa, fra le Guardie Svizzere. «Il soggiorno a Roma mi permetterà anche di approfondire una passione che nutro da molto tempo. Quella per la storia», dice Ivan.

Quanto alla sua nuova professione, «il Papa l’ho seguito sinora in televisione e su internet. Ora potrò vederlo di persona e come Guardia Svizzera sarò alla sue dirette dipendenze. Si può immaginare la mia gioia. E anche un po’ di emozione».

(T.V.)