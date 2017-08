In cammino con i pellegrini

I pellegrini e gli ammalati questa mattina hanno partecipato alla celebrazione penitenziale nella chiesa di Santa Bernardette. Poi i sacerdoti presenti si sono messi a disposizione per le confessioni, un momento molto significativo. Nella celebrazione penitenziale il vescovo Valerio ha ricordato come mettersi di fronte alla confessione, che deve passare attraverso la bellezza della conversione. Ancora prima di mezzogiorno si è svolta la via Crucis per gli ammalati e oggi ci sarà la messa con il sacramento dell'Unzione per i malati. La giornata si chiuderà dopo le 22, al termine della processione mariana con i "flambeaux". Anche oggi uno splendido cielo azzurro accompagna il pellegrinaggio ticinese.

(GMP)