Carlo Maria Martini, biblista e vescovo

La Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) per celebrare il 25esimo dalla fondazione ha scelto di mettere a tema la questione “Quale teologia per il XXI secolo?”. Tra i diversi e significativi momenti organizzati dall'ateneo c'è anche un convegno su Carlo Maria Martini (1927 – 2012), il biblita e arcivescovo di Milano che si svolgerà da lunedì 16 aprile a mercoledì 18 aprile (qui il programma). I responsabili scientifici del convegno su Martini sono i professori della FTL, Marcello Fidanzio e Adriano Fabris. Al professor Fidanzio chiediamo di introdurci all’evento.

Prof. Fidanzio, il convegno è organizzato in tre giornate. Qual è la riflessione di fondo che intendete proporre?

L’operato di Carlo Maria Martini si è disteso su un tempo molto lungo: studioso e accademico fino all’età di 52 anni (rettore dell’Istituto Biblico e poi dell’Univesità Gregoriana), poi cardinale arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002, infine presenza discreta e orante a Gerusalemme. Martini si è dedicato a molti temi, interessando interlocutori diversi. Il convegno si concentra su due punti sintetici del suo impegno di accademico e di pastore: la Scrittura e Gerusalemme. Questi due temi sono stati scelti anche perché particolarmente istruttivi per il nostro operato alla facoltà di teologia a Lugano, tanto sul piano della ricerca scientifica quanto più ampiamente sulla formazione integrale dei nostri studenti.

Partiamo dalla Scrittura

Martini è stato il più grande studioso di critica testuale del Novecento per quanto riguarda il Nuovo Testamento, come padre Barthelemy di Friburgo lo è stato per l’Antico Testamento. Martini è stato l’unico membro cattolico, del comitato per il Greek New Testament: l’organo che stabilisce l'edizione greca del Nuovo Testamento alla base delle traduzioni nelle lingue moderne. Praticamente Il suo lavoro consisteva nell’analisi accurata delle varianti riportate nei codici antichi che riportano il testo biblico. Un lavoro certamente prezioso, anche se ritenuto molto arido rispetto ad altre dispicipline degli studi biblici o teologici. Per i giovani studenti che si affacciano alla teologia e pensano a un loro servizio nella Chiesa, la domanda può arrivare: perché sperdere tanto tempo e fatica per discipine che sembrano così lontane dalla vita della gente? L’esperienza di Martini ha proposto un connubio molto felice tra lo studio tecnico e la grande capacità di predicare la scrittura anche alla gente più semplice. Egli fu l’autore cattolico più letto al mondo e i libri che raccolgono le su predicazioni sono centinaia. Il card. Wojtyla lo invitò nel 1972 in Polonia per la formazione del clero e nel 1978 predicò gli esercizi spirituali a papa Paolo VI.

Le relazioni del primo giorno cercheranno di incontrare le domande degli studenti sulla necessità di uno studio rigoroso, anche delle discipline che appaiono più lontane da una ricaduta immediata. Ma ugualmente esse vorranno introdurre gli studentri alla pratica della predicazione della Bibbia, secondo la tradizione degli Esercizi Spiritualii di Sant’ignazio e prioponendo un esempio di Lectio Divina, come faceva Martini. Tutte le relazioni ci aiuteranno anche a capire come alla base di pratiche tanto diverse ci fosse una solida e unitaria visione teologica.