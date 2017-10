"Ci sarà un sinodo per l'Amazzonia"

Nel corso dell'Angelus per la canonizzazione di 35 nuovi Santi, Francesco ha annunciato un'assemblea speciale dei vescovi per la foresta Amazzonica.

Importante annuncio di Francesco all’Angelus di stamane. Il Papa ha deciso che "un’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Panamazzonica avrà luogo a Roma nel mese di ottobre 2019". La comunicazione è avvenuta alla fine della Messa di canonizzazione di 35 santi. "Lo scopo principale sarà individuare nuove strade per l’evangelizzazione di quella porzione del Popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa della crisi della foresta Amazzonica, polmone di capitale importanza per il nostro pianeta", ha concluso il Santo Padre.