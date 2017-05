Coira, una donna cancelliera della Diocesi

Il Vescovo Huonder ha nominato Donata Bricci al posto di Alfred Schriber, che lascia la funzione per motivi di età. È la prima donna ad assumere questo incarico.

Il vescovo di Coira Vitus Huonder ha nominato Donata Bricci come nuova cancelliera. Dall'inizio di agosto la 46enne, che è la prima donna ad assumere questo incarico, sostituirà Alfred Schriber, il quale lascia la funzione per motivi di età.

Come ha comunicato la diocesi di Coira nella giornata di oggi, è compito del cancelliere occuparsi della redazione e pubblicazione degli atti della Curia, nonché della loro conservazione in archivio. Il cancelliere, inoltre, svolge le funzioni di notaio ecclesiastico.

La cancelliera designata, Donata Bricci, ha svolto gli studi ad Innsbruck (A), dove ha conseguito la laurea come traduttrice. Dal 2005 al 2013 ha lavorato come assistente presso il segretariato generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) a San Gallo.Dal 2013 Bricci lavora nell'amministrazione vescovile ed è, tra le altre cose, responsabile per la segreteria del personale della diocesi di Coira.

(Ats)