Col Vangelo nelle periferie del mondo

di Cristina Vonzun

Incontrare un missionario è sempre un'esperienza formidabile: si scopre il volto della Chiesa di periferia e forse si capisce un po' meglio anche il messaggio di papa Francesco.

Padre Antonio Soffientini, attuale coordinatore del GIM di Venegono (Giovani Impegno Missionario) e membro di Giustizia e Pace nella sua Diocesi, ha trascorso diversi anni in Colombia e poi nel Maranhao in Brasile, alle porte dell'Amazzonia. In queste ore padre Antonio è a Lugano ad animare un incontro organizzato per il 40° della Conferenza missionaria della Svizzera italiana.

Padre Antonio, come ha fatto a scoprire la sua vocazione?

In famiglia avevamo un missionario legato alla diocesi di Milano, un fratello oblate che è morto nello Zambia. Da giovane ho fatto alcune esperienze che mi hanno segnato, in particolare due in Palestina e una in Brasile. In Palestina ho toccato con mano la situazione di ingiustizia in cui vive il popolo palestinese, mentre nelle favelas di Salvador de Bahia ho visto l'ingiustizia sociale che emargina la parte più povera della popolazione.

Da comboniano è stato missionario in Colombia e in Brasile. Cosa ha fatto in Colombia?

Dopo un paio di mesi di accompagnamento pastorale di una comunità della periferia di Bogotà, sono passato al carcere, che è stato il servizio pastorale che ho portato avanti in quel periodo. Lì ho fatto un'esperienza di profonda fraternità che mi fa dire che i detenuti del carcere di Bogotà sono miei fratelli e sorelle, indipendentemente dai reati che hanno commesso. Con i carcerati ho cercato di costruire dei percorsi che potessero aiutare loro e noi ad incontrarci, dove, da parte mia c'era il desiderio di conoscere la loro realtà, da parte loro la voglia di dialogare a partire dalle scelte drammatiche che hanno fatto. Avevano soprattutto bisogno di essere ascoltati.

Quale situazione ha trovato nel carcere di Bogotà?

Il carcere “Modello” (così si chiama) è il luogo di detenzione maschile della città. La struttura ha la capacità di ospitare 3000 persone, ma nel 2006, quando io sono partito, vi erano rinchiusi 6500 prigionieri. Il tema del sovraffollamento è evidente. Il carcere era una fotografia della situazione nel paese: trovavi i sicari, i paramilitari, i guerriglieri e i narcotrafficanti. Quello che c'era fuori, c’era anche dentro, compresi evidentemente i sistemi di relazione. Con un collega abbiamo scelto di svolgere il nostro ministero nella sezione di massima sicurezza, perché era un posto dove non andava nessuno. In realtà abbiamo scoperto di essere dentro ad un luogo di dialogo, dove ci siamo sentiti profondamente accolti da tutti.