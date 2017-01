Con Marco anche i sassi avrebbero saltellato

di Cristina Vonzun

“Marco Gallo. Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare” (a cura di Paola Cevasco, Antonio, Francesca e Veronica Gallo, Itaca, 2016). Il titolo di questo libro e la foto di copertina che raffigura un ragazzo che affronta una discesa a corda doppia da una parete rocciosa sono comunicazione di vita, permettendo a chi non ha mai conosciuto Marco di restare positivamente incuriosito già da queste premesse. Marco Gallo è uno studente liceale di oggi, la cui esistenza terrena si è interrotta improvvisamente a 17 anni nel 2011.

Il volume raccoglie in 224 pagine gli scritti di un adolescente che per entusiasmo profondo e passione per la vita darebbe i punti a tanti, giovani e adulti. Marco Gallo nasce a Chiavari (Genova) il 7 marzo 1994 da Antonio e Paola Cevasco. Trascorre i primi anni a Casarza Ligure, poi si trasferisce con i genitori ad Arese (Milano) e l’anno successivo a Lecco, dove frequenta la Scuola elementare parificata “Pietro Scola”. Nel settembre 2007 Marco inizia il Liceo scientifico “Don Gnocchi” a Carate Brianza. Due anni dopo la famiglia va a vivere a Monza. Il 5 novembre 2011, mentre si reca a scuola, viene investito e muore.

«Per me le grandi difficoltà sono state fatte e pensate da Dio non per crudeltà… ma per vedere se amavamo veramente Gesù, se eravamo veramente disposti a rischiare di morire per conoscere Gesù», scrive Marco commentando la poesia di Eliot sul viaggio dei re Magi, quando a solo 11 anni pensava così alla ricerca travagliata di Gesù da parte di questi saggi orientali. I suoi scritti, i suoi pensieri, aprono alla comunione tra Cielo e terra, spingono al di là della vita e della morte, fanno entrare nella comunione dei Santi.

D’altro canto è anche quello che aveva scritto lo stesso Marco in una sua bellissima lettera pubblicata in una rivista cattolica dopo che aveva partecipato alla beatificazione di Giovanni Paolo II, senza averlo ovviamente mai incontrato di persona. Da quel giorno, scrive Marco «è come se fosse nato in me un prepotente desiderio di conoscerlo (…) È come se, finalmente, qualcuno mi abbia capito. Una comprensione che va oltre quella degli amici e delle persone che ho incontrato. Come se tutto il segreto della vita fosse racchiuso qui, in queste parole (“spalancate le porte a Cristo”», scriveva Marco, citando San Giovanni Paolo II.

Gli scritti che Marco ha lasciato trasmettono una tale profondità e coscienza di fede da risultare palesemente inusuali per un adolescente. Sorge allora una domanda non banale sulla Grazia. La coscienza della fede nasceva in Marco da un desiderio irresistibile di capire il significato del destino. Marco, a 16 anni, aveva scritto: «Il desiderio (…) non pensai mai di dirlo, ma il desiderio in sé è inutile. Avevo grande desiderio di felicità eppure passavo le giornate con lui accanto. (...) Non saranno i programmi mattutini, né la “riorganizzazione serale”. Entrambi servono, ma a niente da soli. È nell’istante in cui esso è suscitato, nell’istante in cui la sua presenza introduttiva si fa avanti, allora noi dobbiamo seguirlo con la nostra libertà: dobbiamo farlo atto, azione, gesto, talvolta rischio, dobbiamo farlo carne».

Forse poeta, forse filosofo viene da chiedersi. Sicuramente Marco è un giovane alla ricerca concreta e profonda di Dio, una ricerca che ha già il gusto, i tratti, la profondità della saggezza del cammino di una fede adulta quando scrive: «Non si può pretendere che nel momento in cui ci si sveglia subito, come una magia, il mistero accada. Già Dio non paga sempre, bisogna attendere…tutto quello che faccio è pregare… vieni ora, ora e qui!». Marco era certamente un adulto nella fede pur restando un giovane esuberante, capace di inventarsi tante avventure tra le quali un viaggio in motorino dalla Liguria a Monza.

«Uragano di vita» come lo descrivono gli amici di Liceo e quelli del movimento ecclesiale con cui aveva deciso di affrontare il cammino della vita e della fede. Marco ci lascia un libro per cominciare ad incontrarlo e scoprire che -alla fine- quella Grazia di Dio che è per tutti, misteriosamente, talvolta sembra toccare in modo più speciale il cuore di alcuni per farli Suoi testimoni privilegiati. Si può dire che questo sia è nella vita di Marco.