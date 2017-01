Concorso presepi: ecco tutti i premiati

Si è tenuta ieri, domenica 15 gennaio, nella chiesa del Sacro Cuore di Bellinzona la premiazione del concorso presepi indetto dal GdP, alla presenta della direttrice Alessandra Zumthor.

Primo premio per il presepe nella parrocchiale di Gorduno (Sopraceneri) e per l’allestimento nella parrocchiale di Comano (Sottoceneri), mentre per le case private è stata scelta la Sacra Natività realizzata dalla famiglia Rimoldi a Castagnola.

Al secondo gradino del podio si è posizionata la realizzazione della parrocchiale di Semione per il Sopraceneri e la Sacra Natività allestita dai bambini e dalle mamme dell’oratorio di Balerna per il Sottoceneri. Per i presepi nelle case private il secondo premio è andato alla famiglia Testoni, di Loreto. Il terzo premio nella categoria presepi parrocchiali del Sottoceneri è stato assegnato a due presepi a pari merito: quello della parrocchia della Cattedrale, realizzato in Sant’Antonio, e il presepe di San Pietro a Pambio. Per il Sopraceneri si è aggiudicato il terzo posto il presepe allestito nella chiesa di Gordola. Terzo posto anche per la famiglia Crivelli di Savosa nella sezione dei presepi allestiti nelle case private del Luganese.

Da sottolineare pure la decisione di alcuni dei premiati di devolvere l’importo ricevuto in beneficenza.

(Red)