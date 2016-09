"Così fragile, così forte"

di ilaria sargenti

«Madre Teresa era una di quelle persone che al solo sguardo ti faceva diventare più buono. Emanava una serenità e un’energia che ti toccavano profondamente, che ti smuovevano». A ricordarlo è don Gian Pietro Ministrini, parroco di Balerna. Il sacerdote conobbe di persona la piccola grande suora, incontrandola in due occasioni, a fine anni Ottanta e inizi anni Novanta. «Don Angelo Crivelli ed io eravamo andati a Calcutta per portarle aiuti raccolti in Ticino. Una volta ci chiese di celebrare la Messa e don Angelo le diede la Comunione. Mi ricordo che il mio confratello si era sentito inadeguato: “È lei che dovrebbe dare il Cristo a me”. Una sensazione molto forte. Madre Teresa, al di là delle sue apparenze, aveva un senso pratico incredibile. Noi avevamo quasi vergogna a darle l’assegno, dopo un momento tanto spirituale quale era stato la Messa. Ce lo chiese lei, dicendoci “Allora veniamo al dunque...”. Un’altra volta mandò noi in banca a cambiare i dollari che le avevamo portato per l’acquisto di un’ambulanza, perché gli stranieri non erano sottoposti a tasse. Ricordo che uscimmo dall’istituto bancario con infinite banconote ammassate in sacchi della spazzatura. Comunque restavi contagiato da Madre Teresa, non eri più quello di prima».

Dall’incontro un’esperienza

Dopo quegli incontri don Gian Pietro e don Angelo decisero di organizzare anche a Calcutta i campi di lavoro che annualmente propongono ai giovani delle loro Parrocchie, però questo dopo la morte di Madre Teresa. «Abbiamo portato lì i ragazzi che avevano già fatto esperienze in altri campi meno impegnativi», ci racconta don Ministrini. «Perché a Calcutta si tocca davvero il fondo della miseria e a volte è difficile non soccombere». «Però il bello è che ci si trova all’interno di un ingranaggio già consolidato, gestito dalle suore che distribuiscono il lavoro ai volontari in una suddivisione della giornata ben precisa. Ci si sente accompagnati. Quello che è impressionante è notare come le suore, sebbene per loro i minuti siano preziosi, passino quasi due ore in preghiera prima di dedicarsi alla carità. Ci si rende conto che non buttano via il tempo, ma che quella è la loro fonte di energia. Tanto che ne erano contagiati anche i volontari, che partecipavano molto volentieri a questi momenti di preghiera facoltativa.

Un punto di riferimento

Francesca Bentoglio Vassalli era poco più che ventenne quando, una ventina d’anni or sono, incontrò Madre Teresa. «Lei è stata il mio modello fin dagli anni delle Medie», ci spiega. «In quell’età così fragile, in cui si dà tanta importanza all’aspetto esteriore, vedere che una persona così minuta era tanto autorevole e stimata da tutti, credenti e non credenti, mi aveva fatto sorgere una domanda: come è possibile? Per rispondere lessi molto su di lei e mi resi conto che non era tanto la statura o le capacità, quello che conta, ma la capacità di amare. Quindi lei per me è stata sempre un punto di riferimento». Fino a quando Francesca - ora mamma e insegnante - riuscì ad incontrarla, durante un’esperienza di volontariato nelle sue case, a Calcutta. «Abbiamo avuto l’opportunità di stare ad una Messa in sua presenza e di parlare con lei. Ci ha raccontato della sua vocazione e ci ha chiesto chi sarebbe stato, tra noi, il prossimo fratello o sorella della Carità. Ci guardava negli occhi, ci stringeva le mani. Ti sentivi accolto e guardato. Quindi ero sì emozionata, ma per nulla intimidita: ero a mio agio. Avevi voglia di abbracciarla, ma avevi proprio paura di farle male, tanto era esile. Una fragilità esterna che si accompagnava ad una grande forza interiore, a una grande risolutezza. Mi ricordo che, quando si andava a dire il rosario in cappella, si preoccupava che tutti avessero una coroncina, e diceva alle sue suore di distribuirle a chi non l’avesse». Conclude Francesca: «Madre Teresa mi ha insegnato soprattutto il valore dei piccoli gesti quotidiani, quelli che si fanno anche e soprattutto a casa, Fare le piccole cose con amore grande».

Da madre a figlia

Anche Simona Milani, mamma e infermiera, rammenta bene quell’incontro avvenuto più di vent’anni fa: «Eravamo nel ‘94 e io avevo appena finito la scuola professionale. Tanti ricordi si sono sbiaditi, ma alcuni si sono fissati in me». Tra questi, il sorriso di Madre Teresa: «Era alta meno di me, che sono 1.57... ma aveva uno sguardo e un sorriso che ti colpivano nel profondo». «Tutte le mattine veniva a pregare nella cappella, una stanza grande con un altare e una sedia riservata a lei, tutti gli altri erano inginocchiati per terra. Con il nostro gruppo c’era un sacerdote, e lei era felicissima di ciò, perché per lei era Gesù pastore. Una mattina, dopo la preghiera, Madre Teresa era fuori dalla cappella, così io e altri ci siamo avvicinati e lei ci ha dato la benedizione mettendo la sua mano sulla nostra testa». Simona ricorda anche l’amore con cui le suore svolgevano ogni piccola azione, dal lavare quotidianamente il proprio sari, al pregare, al lavare i bambini, nutrirli. «Mi ha sempre colpito una frase di Madre Teresa: “non conta cosa facciamo, ma quanto amore mettiamo in quello che facciamo”». L’amicizia di Simona con Madre Teresa continua e, senza volerlo, si tramanda: «Quando lo scorso anno mia figlia si è ammalata ci ha chiesto di fare la Novena a Madre Teresa. Lei ha conosciuto la sua figura a scuola e ne è stata affascinata, nonostante le incertezze dell’età e le sue crisi, anche a riguardo dell’esistenza di Dio».

L’amicizia con mons. Danzi

Gianni Danzi (1940-2007), già parroco di Daro, nominato arcivescovo e segretario generale del governatorato del Vaticano, conobbe Madre Teresa durante il pontificato di San Giovanni Paolo II e collaborò strettamente con la religiosa all’apertura della casa delle Missionarie della carità, voluta dal Papa polacco, in Vaticano. La casa, ancora oggi, accoglie molti poveri che vivono per le strade attorno al Vaticano.