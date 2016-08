"Curare la casa comune"

È l'esortazione di Papa Francesco contenuta nel messaggio per la seconda "Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato".

Il Papa esorta alla conversione davanti «al male che stiamo facendo alla nostra casa comune», dei «nostri peccati verso il creato, i poveri e le future generazioni».

È quanto scrive Francesco nel messaggio per la seconda «Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato» uscito oggi, in occasione dell'evento. Il Papa invita tutti a una «conversione ecologica», nei piccoli gesti così come in politica ed economia, nella società e nella cultura, perché «la terra grida» per «le sofferenze che affliggono i poveri e la devastazione dell’ambiente».

Francesco, che alle 17 presiede i vespri a San Pietro per questa ricorrenza che ha istituito dopo la pubblicazione, lo scorso anno, dell’enciclica Laudato si'.

Link almessaggio di Francesco