Curia, nomine e avvicendameti

La Diocesi di Lugano comunica alcuni avvicendamenti al suo interno. Il signor Lorenzo Bassi è il nuovo Segretario vescovile. Sostituisce il signor Andrea Cavallini nominato Cancelliere vescovile. Il signor Cavallini succede a Gianni Ballabio che mantiene il compito di Segretario del Tribunale Ecclesiastico.

Novità anche nell’Archivio diocesano, che sarà guidato dal signor Gabrio Figini, nominato Archivista. Nuovo Collaboratore scientifico è il dott. Davide Adamoli.

Lorenzo Bassi, classe 1963, licenza in Teologia, dopo aver debuttato nel campo dell’insegnamento e del giornalismo, dal 1991 al 2005 è stato direttore del Centro di Formazione Professionale OCST. Dal 2005 al 2014 è stato direttore dell’Azienda di pratica commerciale in seno all’OCST. In seguito ha ricoperto la carica di segretario comunale a Massagno dal luglio 2014 ad agosto 2016.

Davide Adamoli, classe 1980, licenza in Storia medievale e contemporanea e Teologia, nel 2015 ha terminato un Dottorato in Storia presso le Università di Friburgo e Milano (Cattolica) sulla storia delle confraternite ticinesi dal XIII al XX secolo. In ambito lavorativo è stato assistente diplomato (2005-2010) per la Cattedra di Storia moderna a Friburgo e dal 2011 giornalista per il Giornale del Popolo, occupandosi di cronaca cantonale.

Avvicendamenti esterni

Don Pietro Pezzoni lascia la cura di Bogno, Certara, Cimadera e Colla all’Amministratore parrocchiale don Davide D’Epiro. Don Michele Derylo diventa Collaboratore parrocchiale per le Parrocchie di Chiggiogna e di Chironico, affiancando il Parroco, padre Edy Rossi-Pedruzzi. Avvicendamenti anche per i frati cappuccini. Padre Boris Muther è nominato Vicario parrocchiale per le Parrocchie di Faido, Calpiogna, Campello, Chiggiogna, Chironico, Mairengo, Molare, Osco e Rossura. Assume inoltre il compito di Cappellano dell’Ospedale distrettuale e della Casa Santa Croce in Faido. Curato della Curazia del Sacro Cuore a Bellinzona è padre Gianbattista Rosa. Padre Paolo Santagostini è nominato suo Vicario.

(Red)