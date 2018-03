"Dal Papa più spazio alle donne"

di Cristina Vonzun

Papa Francesco e le donne, un tema che vogliamo affrontare in questa giornata dedicata alla donna per capire cosa sta accadendo di nuovo nella Chiesa grazie all’impulso del vescovo di Roma.

Se celebri sono le parole del Papa alle donne, sicuramente decisive sono le sue dichiarazioni magisteriali, come quelle espresse in Evangelii gaudium ai numeri 103 e 104 dove il Papa riconosce il ruolo prezioso della maternità e la capacità di accompagnamento delle situazioni quotidiane ma pure l’opportunità di estendere fuori dalle mura domestiche questa sensibilità femminile a beneficio dell’intero mondo sociale, sottolineando non meno la necessità di una maggiore presenza di donne là dove si prendono decisioni importanti per la Chiesa.

La donna dunque, secondo Francesco, è chiamata a dare il suo apporto in campo decisionale anche nella Chiesa, laddove evidentemente questo non implica ciò che è specifico del sacerdozio ministeriale. Un tema che non resta sulla carta, ma che Francesco ha già cominciato a concretizzare con alcune decisioni riguardo alla riforma della Curia romana che ha avviato. Ieri ne ha parlato a Lugano, la professoressa Ilaria Morali ospite per una giornata di approfondimento organizzata dal Servizio di informazione dell’Opus Dei in Svizzera. La Morali è docente alla Pontificia Univ. Gregoriana e Consultore del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso.

Professoressa Morali, qual è lo sguardo di Francesco sulla donna?

Il Papa ha alle spalle la sua esperienza personale in Argentina, di famiglia ma anche pastorale. A livello pastorale Bergoglio ha scardinato diversi preconcetti aprendo alle donne anche ruoli che tradizionalmente erano stati dati ai sacerdoti. Francesco è consapevole che la situazione non può restare quella di oggi. Il Papa sta approntando una riforma della Curia romana dove veramente si possa mettere in atto quello che il Concilio ha detto, in particolare nella Lumen gentium, cioè che in virtù del Battesimo c’è un uguaglianza di tutti i battezzati e tutti siamo abilitati a partecipare alla missione della Chiesa. Nel rispetto di quell’unità nella diversità di ruoli e uffici, ricordata dal Concilio, che garantisce al corpo ecclesiale la vitalità, anche le donne nelle diverse vocazioni, dallo stato religioso a quello laicale, sono chiamate a partecipare alla missione della Chiesa.